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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте получит 4,5 млн евро после отставки

27 Марта 2023 • 19:35 Комментировать

В воскресенье вечером «Тоттенхэм» объявил об отставке Антонио Конте с должности главного тренера команды. Итальянец покинул лондонский клуб всего за три месяца до истечения срока его контракта. «Шпоры» выполнят финансовые обязательства перед Конте в полном объёме – специалист получит 4 миллиона фунтов (4,55 миллиона евро), о чём на своих страницах рассказывает talkSPORT.

«Тоттенхэм» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч Премьер-лиги лондонцы проведут в понедельник, 3 апреля, - против «Эвертона» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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