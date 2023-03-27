Конте получит 4,5 млн евро после отставки

В воскресенье вечером «Тоттенхэм» объявил об отставке Антонио Конте с должности главного тренера команды. Итальянец покинул лондонский клуб всего за три месяца до истечения срока его контракта. «Шпоры» выполнят финансовые обязательства перед Конте в полном объёме – специалист получит 4 миллиона фунтов (4,55 миллиона евро), о чём на своих страницах рассказывает talkSPORT.

«Тоттенхэм» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч Премьер-лиги лондонцы проведут в понедельник, 3 апреля, - против «Эвертона» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.