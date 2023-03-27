Энди Коул не советует «Манчестер Юнайтед» снова бороться за де Йонга

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул дал комментарий по поводу возможной борьбы «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

«Де Йонг – хороший игрок, с этим нельзя спорить, но если посмотреть на трансферную сагу прошлого сезона, то можно задаться вопросом: «Зачем «Манчестер Юнайтед» снова это нужно?». Им нужно искать игроков, которые на самом деле хотят перейти в клуб, как было с Каземиро. А когда они снова хотят вернуться к де Йонгу, это выглядит отчаянием», - сказал Коул, чьи слова приводит портал Goal.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает третье место в таблице Премьер-лиги.