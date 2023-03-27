Тренеру «Фулхэма» выдвинуты обвинения

Главному тренеру «Фулхэма» Марку Силве были выдвинуты обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии. Поводом стали его комментарии, которые «представляют собой ненадлежащее поведение, поскольку подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность официального лица и/или наносят ущерб репутации игры».

Марку Силва должен ответить на обвинения до среды, 29 марта. Вероятно, португальского тренера оштрафуют.

Напомним, что после поражения от «Манчестер Юнайтед» в кубковом матче Марку Силва выразил недовольство работой бригады арбитров.