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Тренеру «Фулхэма» выдвинуты обвинения

27 Марта 2023 • 17:26 Комментировать

Главному тренеру «Фулхэма» Марку Силве были выдвинуты обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии. Поводом стали его комментарии, которые «представляют собой ненадлежащее поведение, поскольку подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность официального лица и/или наносят ущерб репутации игры».

Марку Силва должен ответить на обвинения до среды, 29 марта. Вероятно, португальского тренера оштрафуют.

Напомним, что после поражения от «Манчестер Юнайтед» в кубковом матче Марку Силва выразил недовольство работой бригады арбитров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва
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