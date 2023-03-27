Джеррард раскритиковал Мудрика

В воскресенье сборная Англии обыграла Украину со счётом 2:0 в матче отбора на Евро-2024. Известный в прошлом игрок «трёх львов» Стивен Джеррард раскритиковал украинского вингера Михаила Мудрика.

«Вы были бы очень разочарованы, будь вы на месте тренера Мудрика. Он всё ещё учится играть, но он должен знать, что нужно закрывать Саку под левую ногу, ведь это его волшебная палочка. Так и получилось [со вторым голом]», - сказал Джеррард Channel 4.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Челси» заплатил за Михаила Мудрика «Шахтёру» 70 миллионов евро. Пока что украинский футболист в Англии выступает откровенно слабо.