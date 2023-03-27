Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард раскритиковал Мудрика

27 Марта 2023 • 16:33 Комментировать

В воскресенье сборная Англии обыграла Украину со счётом 2:0 в матче отбора на Евро-2024. Известный в прошлом игрок «трёх львов» Стивен Джеррард раскритиковал украинского вингера Михаила Мудрика.

«Вы были бы очень разочарованы, будь вы на месте тренера Мудрика. Он всё ещё учится играть, но он должен знать, что нужно закрывать Саку под левую ногу, ведь это его волшебная палочка. Так и получилось [со вторым голом]», - сказал Джеррард Channel 4.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Челси» заплатил за Михаила Мудрика «Шахтёру» 70 миллионов евро. Пока что украинский футболист в Англии выступает откровенно слабо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Стивен Джеррард Сборная Украины Букайо Сака Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
16:33 · Англия. Премьер-лига
Джеррард раскритиковал Мудрика
16:17 · Англия. Премьер-лига
Фоден высказался после операции
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» пока проявляет самый предметный интерес к Абрахаму
15:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не планирует продавать Филлипса летом
15:33 · Англия. Премьер-лига
Тухель может пригласить в «Баварию» четырёх игроков «Челси» 1
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» будет открыт к продаже Макаллистера и Кайседо ближайшим летом
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет сохранить Эвана Фергюсона ещё на один сезон
15:13 · Англия. Премьер-лига
Гакпо восстановился после вируса
15:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» проявляет наибольший интерес к Маунту
15:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Кимом Мин Джэ
14:47 · Англия. Премьер-лига
Уилшер: «Надеюсь, Райс перейдёт в «Арсенал»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Керер: «Уверен, Тухель добьётся успеха в «Баварии»
14:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отправит скаутов на просмотр Уорда-Прауса
14:21 · Англия. Премьер-лига
Фоден не сыграет против «Ливерпуля»
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Он «мёртвый»: Гринвуд высказывался против Роналду
Все новости
Рекомендуем