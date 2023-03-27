Тухель может пригласить в «Баварию» четырёх игроков «Челси»

На днях Томас Тухель возглавил «Баварию». Ожидается, что ближайшим летом клуб поддержит специалиста на трансфером рынке, перестроив состав команды под его требования. Как сообщает TEAMtalk, Тухель может пригласить в мюнхенский клуб четырёх игроков «Челси». В этом списке находятся вратарь Эдуар Менди и три полевых футболиста – Кристиан Пулишич, Кай Хаверц и Мэйсон Маунт.

Стоит сказать, что ранее Тухель тренировал «Челси».

Напомним, что Томас Тухель подписал с «Баварией» контракт, который рассчитан до средины 2025 года. Первый матч под руководством нового главного тренера мюнхенцы проведут 1 апреля – против дортмундской «Боруссии».

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