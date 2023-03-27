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Тухель может пригласить в «Баварию» четырёх игроков «Челси»

27 Марта 2023 • 15:33 Комментировать (1)

На днях Томас Тухель возглавил «Баварию». Ожидается, что ближайшим летом клуб поддержит специалиста на трансфером рынке, перестроив состав команды под его требования. Как сообщает TEAMtalk, Тухель может пригласить в мюнхенский клуб четырёх игроков «Челси». В этом списке находятся вратарь Эдуар Менди и три полевых футболиста – Кристиан Пулишич, Кай Хаверц и Мэйсон Маунт.

Стоит сказать, что ранее Тухель тренировал «Челси».

Напомним, что Томас Тухель подписал с «Баварией» контракт, который рассчитан до средины 2025 года. Первый матч под руководством нового главного тренера мюнхенцы проведут 1 апреля – против дортмундской «Боруссии».

Тухель выбрал двух топ-новичков для «Баварии»

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Томас Тухель Кристиан Пулишич Кай Хаверц Мэйсон Маунт Эдуар Менди трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
27 Марта 2023 в 16:02
ай.. ну и крантец тады паварке.. эта - ашипка! кхе-кхе.. )))
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