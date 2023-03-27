«Он «мёртвый»: Гринвуд высказывался против Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд в своё время высказывался против Криштиану Роналду.

«Он «мёртвый», - как-то сказал о Роналду Гринвуд, если верить данным The Athletic. Британец имел в виду, что звёздный португалец уже не способен показывать футбол экстра-класса. Отмечается, что после этой фразы руководители «Юнайтед» посоветовали Гринвуду остудить свой пыл.

Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» осенью. Что касается Мэйсона Гринвуда, то недавно с него были сняты обвинения в попытке изнасилования. При этом форвард в состав «красных дьяволов» до сих пор не вернулся – клуб проводит собственное расследование и, судя по всему, опасается «токсичности» игрока.