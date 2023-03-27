«Манчестер Юнайтед» повысит зарплату Гарначо в 10 раз

Боссы «Манчестер Юнайтед» собираются предложить новое трудовое соглашение нападающему команды Алехандро Гарначо. Об этом рапортуют журналисты Triball Football.

Манкунианцы готовы повысить заработную плату аргентинцу в десять раз – до 50 тысяч фунтов стерлингов в год. Таким действием «красные дьяволы» отреагировали на появившийся интерес к футболисту со стороны мадридского «Реала».

В текущем сезоне Гарначо поучаствовал в 29 поединках за «красных дьяволов», отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Срок действующего контракта Алехандро с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года.