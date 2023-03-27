«Тоттенхэм» выбирает нового тренера из четырёх кандидатов

Руководство лондонского «Тоттенхэма» рассматривает четырех специалистов на место главного тренера команды. Напомним, что «шпоры» отправили в отставку итальянца Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что самые высокие шансы возглавить лондонский коллектив имеет бывший рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн. Помимо немца, на пост главного тренера «Тоттенхэма» претендуют Марку Силва («Фулхэм»), Роберто де Дзерби («Брайтон») и Луис Энрике, ранее тренировавший сборную Испании.

До конца нынешнего сезона пост главного тренера «шпор» будет занимать Кристиан Стеллини. «Тоттенхэм» идет на четвертом месте после 28 туров АПЛ.