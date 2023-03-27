Гюндоган сделал выбор между «Манчестер Сити» и «Барселоной»

Полузащитник Илкай Гюндоган принял решение покинуть «Манчестер Сити» на правах свободного агента. По сообщениям журналистов портала Goal.com, немецкий футболист принял решение продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

«Манчестер Сити» не хочет отпускать Илкая и предлагает ему новый трудовой договор, однако немец не хочет оставаться в Англии. Гюндоган желает получить новый вызов в столице Каталонии.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» планирует заключить с Гюндоганом контракт по схеме «1+1».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии хавбек провел 24 поединка, отметившись тремя голами и тремя ассистами.