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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван фаворит на пост главного тренера «Тоттенхэма»

27 Марта 2023 • 09:16 Комментировать

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн может перебраться в Английскую премьер-лигу по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иан Абрахамс.

По сведениям журналиста, 35-летний тренер является фаворитом на пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма». Напомним, что «шпоры» отправили в отставку с поста наставника команды итальянца Антонио Конте. И. о. рулевого команды до конца сезона назначен Кристиан Стеллини.

Напомним, что Нагельсманна уволили из «Баварии» на прошлой неделе.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает четвертое место после 28 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн
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