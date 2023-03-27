Назван фаворит на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн может перебраться в Английскую премьер-лигу по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иан Абрахамс.

По сведениям журналиста, 35-летний тренер является фаворитом на пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма». Напомним, что «шпоры» отправили в отставку с поста наставника команды итальянца Антонио Конте. И. о. рулевого команды до конца сезона назначен Кристиан Стеллини.

Напомним, что Нагельсманна уволили из «Баварии» на прошлой неделе.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает четвертое место после 28 туров.