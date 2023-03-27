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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мёрфи выбрал топ-новичка для «Арсенала»

27 Марта 2023 • 08:53 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Данни Мёрфи высказался о дальнейшей карьере хавбека «молотобойцев» Деклана Райса, к которому проявляют интерес топ-клубы Премьер-лиги.

«Деклану пора уходить из «Вест Хэма». По-хорошему это следовало сделать еще в прошлом году. Райс на 100 процентов готов играть в более сильной команде. Ему 24 года, и он хочет играть в Лиге чемпионов. Лондонский «Арсенал» был бы для него хорошим вариантом», - передает слова Данни таблоид Daily Mail.

Срок действующего контракта Мёрфи с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал четыре ассиста в 34 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Данни Мерфи Деклан Райс
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