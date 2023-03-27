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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван тренер «Тоттенхэма» после отставки Конте

27 Марта 2023 • 08:31 Комментировать

Экс-ассистент Антонио Конте Кристиан Стеллини будет работать исполняющим обязанности главного тренера лондонского «Тоттенхэма» до завершения нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Источник отметил, что перед стартом сезона-2023/2024 «шпор» возглавит новый постоянный специалист. Среди возможных кандидатов фигурирует имя бывшего главного тренера мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

«Тоттенхэм» объявил об отставке Конте 27 марта. Итальянский специалист занимал пост рулевого команды с осени 2021 года. После 28 туров лондонцы идут на четвертом месте в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Кристиан Стеллини
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