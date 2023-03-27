Забитцер выбрал между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Марсель Забитцер, который выступает на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», хочет задержаться на «Олд Траффорд». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Австрийский хавбек рассчитывает, что руководство «красных дьяволов» выкупит его у немецкого гранда по завершении нынешнего сезона. Окончательно решение по этому поводу будет принято в ближе к маю.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Забитцер провел пять поединков, в которых не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость Марселя составляет 20 миллионов евро.