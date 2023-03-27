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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Президент «Тоттенхэма» высказался после отставки Конте

27 Марта 2023 • 07:46 Комментировать

Президент лондонского «Тоттенхэма» Даниэль Леви высказался после увольнения итальянского специалиста Антонио Конте с поста главного тренера команды.

«У команды осталось десять матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии, мы хотим побороться за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас нам необходимо сплотиться. Каждый член команды должен сделать все от себя зависящее, чтобы обеспечить как можно более лучший результат для клуба и наших потрясающих фанатов», - передает слова Даниэля клубная пресс-служба.

После 28 туров «Тоттенхэм» набрал 49 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Даниэль Леви Антонио Конте
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