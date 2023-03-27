Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Перси оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

27 Марта 2023 • 07:40 Комментировать

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Робин ван Перси оценил шансы подопечных Микеля Артеты завоевать чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Сейчас важно каждое набранное очко. У «Арсенала» было несколько важных поединков, в которых команда победила. Именно так должен играть чемпион, лондонцы доказывают, что достойны титула. Думаю, «Арсенал» сможет стать победителем турнира. Буду очень рад, если это произойдет», - передает слова ван Перси Sky Sports.

По итогам 28 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 69 баллов и опережает идущий следом «Манчестер Сити» на восемь пунктов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Робин Ван Перси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
08:53 · Англия. Премьер-лига
Мёрфи выбрал топ-новичка для «Арсенала»
08:31 · Англия. Премьер-лига
Назван тренер «Тоттенхэма» после отставки Конте
08:21 · Англия. Премьер-лига
Забитцер выбрал между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией»
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария» сразятся за хорватского полузащитника
07:46 · Англия. Премьер-лига
Президент «Тоттенхэма» высказался после отставки Конте
07:40 · Англия. Премьер-лига
Ван Перси оценил шансы «Арсенала» на чемпионство
06:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Хёйлунном
06:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к Митровичу до его инцидента с арбитром
05:57 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» не жаждет отпускать де Дзерби в «Тоттенхэм»
03:55 · Англия. Премьер-лига
Игрок лиссабонского «Спортинга» заинтересовал «Тоттенхэм»
03:30 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус твёрдо решил покинуть «Саутгемптон»
26 Марта
19:14 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Роналду чуть ли не плакал»: Фердинанд поделился воспоминаниями о «Манчестер Юнайтед»
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет подписать молодого вингера «Лидса»
18:33 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может попытаться вернуть Рафинью слухи
Все новости
Рекомендуем