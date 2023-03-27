Ван Перси оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Робин ван Перси оценил шансы подопечных Микеля Артеты завоевать чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Сейчас важно каждое набранное очко. У «Арсенала» было несколько важных поединков, в которых команда победила. Именно так должен играть чемпион, лондонцы доказывают, что достойны титула. Думаю, «Арсенал» сможет стать победителем турнира. Буду очень рад, если это произойдет», - передает слова ван Перси Sky Sports.

По итогам 28 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 69 баллов и опережает идущий следом «Манчестер Сити» на восемь пунктов.