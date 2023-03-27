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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Хёйлунном

27 Марта 2023 • 06:48 Комментировать

Датский талант Расмус Хёйлунн, сделавший хет-трик в игре с финнами и повторивший достижение Микаэля Лаудрупа 1983 года, вызывает все больше и больше интереса среди ведущих европейских клубов. Вслед за «Интером» футболистом заинтересовался также и английский «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает Ekstra Bladet.  

Ранее 20-летний футболист защищал цвета датского «Копенгагена» и австрийского «Штурма», а за «Аталанту» выступает с лета прошлого года. В ее составе он успел забить уже семь голов. У Расмуса есть два младших брата, которые сейчас выступают за молодежную команду «Копенгагена». 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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