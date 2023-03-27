«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Хёйлунном

Датский талант Расмус Хёйлунн, сделавший хет-трик в игре с финнами и повторивший достижение Микаэля Лаудрупа 1983 года, вызывает все больше и больше интереса среди ведущих европейских клубов. Вслед за «Интером» футболистом заинтересовался также и английский «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает Ekstra Bladet.

Ранее 20-летний футболист защищал цвета датского «Копенгагена» и австрийского «Штурма», а за «Аталанту» выступает с лета прошлого года. В ее составе он успел забить уже семь голов. У Расмуса есть два младших брата, которые сейчас выступают за молодежную команду «Копенгагена».