«Брайтон» не жаждет отпускать де Дзерби в «Тоттенхэм»

Английский «Брайтон» не станет отпускать своего итальянского наставника Роберто де Дзерби в более статусный лондонский «Тоттенхэм», который остался без главного тренера после расставания с Антонио Конте.

Слухи о том, что де Дзерби интересен «Тоттенхэму», ходили и ранее, но сейчас руководство «чаек», как сообщает Team Talk, решило пресечь их на корню, объявив о том, что не станет отпускать перспективного специалиста, который ставит очень интересный футбол и добивается очень интересных результатов.

Ранее Роберто де Дзерби, напомним, успел потренировать и донецкий «Шахтер».