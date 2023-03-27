Игрок лиссабонского «Спортинга» заинтересовал «Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» присматривается к потенциальным приобретениям, и таковым может оказаться 21-летний уругвайский полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте. Об этом сообщает издание The Mirror. Угарте отлично проявил себя в противостоянии с другим лондонским клубом, «Арсеналом», в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Его команда смогла выбить лидера английского чемпионата из турнира.

Свою карьеру футболист начинал, известное дело, на родине, в составе «Феникса», но в сезоне 2020/2021 перебрался в португальский «Фамаликан», а с 2021 года выступает уже в составе лиссабонского «Спортинга».