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Игрок лиссабонского «Спортинга» заинтересовал «Тоттенхэм»

27 Марта 2023 • 03:55 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» присматривается к потенциальным приобретениям, и таковым может оказаться 21-летний уругвайский полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте. Об этом сообщает издание The Mirror. Угарте отлично проявил себя в противостоянии с другим лондонским клубом, «Арсеналом», в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Его команда смогла выбить лидера английского чемпионата из турнира.

Свою карьеру футболист начинал, известное дело, на родине, в составе «Феникса», но в сезоне 2020/2021 перебрался в португальский «Фамаликан», а с 2021 года выступает уже в составе лиссабонского «Спортинга». 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - зима 2023 Мануэль Угарте
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