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Уорд-Праус твёрдо решил покинуть «Саутгемптон»

27 Марта 2023 • 03:30 Комментировать

Один из лучших игроков «Саутгемптона», Джеймс Уорд-Праус, твёрдо решил покинуть команду предстоящим летом. Об этом сообщает Football Insider. Ранее мы уже информировали о том, что услугами выдающегося исполнителя штрафных ударов интересуется лондонский «Тоттенхэм». Правда, в лондонской команде наверняка появится новый наставник, что может внести коррективы в планы Уорд-Прауса.

Напомним, что 28-летний футболист провел в «Саутгемптоне» всю свою карьеру, сыграв свой первый матч за клуб в 2011 году. Недавно он стал рекордсменом «Саутгемптона» по количеству сыгранных в высшей лиге английского футбола матчей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Саутгемптон Джеймс Уорд-Праус трансферы футбола - лето 2023
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