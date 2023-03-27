То, о чем судачили уже несколько недель, свершилось - итальянский специалист Антонио Конте уволен из «Тоттенхэма», объявление об этом появилось несколько минут тому назад в социальных сетях, на страничках клуба.

Это означает, что заканчивать сезон «Тоттенхэм» будет с другим специалистом - возможно, временным. Сотрудничество Антонио Конте и «Тоттенхэма», начавшееся в 2021 году, так и не принесло клубу трофеев - впрочем, было бы справедливым заметить, что их в музее «Тоттенхэма» и без Конте давным-давно не было.

Тем не менее, несмотря ни на что, клуб продолжает борьбу за зону, которая позволяет претендовать на место в Лиге чемпионов.