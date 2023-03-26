«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» изучает варианты по усилению состава на летнее трансферное окно. Как сообщает The Sun, в сфере интересов «сорок» находится полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс. Отмечается, что «горожане» будут требовать за 27-летнего футболиста 43 миллиона фунтов (почти 49 миллионов евро).

В сезоне 2022/2023 Кэлвин Филлипс провёл на поле только 344 минуты в 13 матчах «Манчестер Сити». Учитывая ситуацию, полузащитник может положительно относиться к идее со сменой клубной прописки.

Напомним, что после смены владельцев «Ньюкасл» может похвастаться хорошими финансовыми возможностями.