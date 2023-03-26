Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»

26 Марта 2023 • 19:14 Комментировать

«Ньюкасл» изучает варианты по усилению состава на летнее трансферное окно. Как сообщает The Sun, в сфере интересов «сорок» находится полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс. Отмечается, что «горожане» будут требовать за 27-летнего футболиста 43 миллиона фунтов (почти 49 миллионов евро).

В сезоне 2022/2023 Кэлвин Филлипс провёл на поле только 344 минуты в 13 матчах «Манчестер Сити». Учитывая ситуацию, полузащитник может положительно относиться к идее со сменой клубной прописки.

Напомним, что после смены владельцев «Ньюкасл» может похвастаться хорошими финансовыми возможностями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
19:14 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Роналду чуть ли не плакал»: Фердинанд поделился воспоминаниями о «Манчестер Юнайтед»
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет подписать молодого вингера «Лидса»
18:33 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может попытаться вернуть Рафинью слухи
18:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит деньги на талантливого форварда
16:58 · Англия. Премьер-лига
Фоден перенёс операцию из-за аппендицита
16:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» купит испанского полузащитника за 40 млн евро
15:55 · Англия. Премьер-лига
Канте может остаться в «Челси»
15:52 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал, как изменился Забитцер в «Манчестер Юнайтед»
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить форварда за 120 млн евро
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» планирует трансфер суперфорварда из Серии А
14:38 · Англия. Премьер-лига
Коло Туре: «Арсенал» может выиграть АПЛ» 1
14:28 · Англия. Премьер-лига
Барбоза объяснил, почему Головину лучше остаться в «Монако»
14:19 · Англия. Премьер-лига
​Канте может сменить «Челси» на испанский клуб
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» хочет вернуть Филлипса из «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем