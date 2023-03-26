«Роналду чуть ли не плакал»: Фердинанд поделился воспоминаниями о «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился воспоминаниями о молодом Криштиану Роналду. По словам Фердинанда, португалец чуть ли не плакал, когда проигрывал в настольный теннис.

«Роналду был гораздо моложе нас, и с нашей стороны это были чуть ли не издевательства. Но мы просто пытались воспитать его, воспитать в нём устойчивость. Раньше мы часто играли в настольный теннис перед тренировками, чтобы размяться. Когда Криштиану проигрывал, он чуть ли не плакал.

Мы с Роналду были в своё время как Федерер и Надаль. Если бы наши игры показали по телевизору, это побило бы все рекорды по просмотрам», - сказал Фердинанд в программе Kyle and Jackie O.