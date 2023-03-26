Фоден перенёс операцию из-за аппендицита

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден почувствовал себя плохо после субботней тренировки в расположении сборной Англии. У 22-летнего футболиста выявили аппендицит, и ему пришлось в срочном порядке перенести хирургическое вмешательство, о чём на своих страницах рассказывает The Times.

Теперь Филу Фодену предстоит пройти период восстановления. Форвард рискует пропустить первый матч «Манчестер Сити» против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый матч между «Манчестер Сити» и «Баварией» пройдёт 11 апреля в Англии. Ответную же встречу команды проведут 19 апреля в Германии.