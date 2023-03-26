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«Ливерпуль» купит испанского полузащитника за 40 млн евро

26 Марта 2023 • 16:15 Комментировать

Полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга является трансферной целью «Ливерпуля». Об этом рапортуют журналисты портала Goal.com.

Руководство мерсисайдского гранда планирует оформить трансфер хавбека в летнее трансферное окно. В трудовом соглашении 20-летнего футболиста с клубом из Виго прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро. Его действующий контракт с нынешним клубом рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Вейга провел 25 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативным передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сельта трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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