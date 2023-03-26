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Канте может остаться в «Челси»

26 Марта 2023 • 15:55 Комментировать

Полузащитник Н’Голо Канте накануне сыграл в неофициальном матче после восстановления от травмы, занявшего более полугода. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» продолжает переговоры с Канте о новом контракте, они выходят на финальную стадию.

Отмечается, что новый контракт между Н’Голо Канте и «Челси» может быть рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон, которую мог бы активировать клуб в одностороннем порядке.

Ранее в прессе появилась информация о том, что переманить Н’Голо Канте хочет мадридский «Атлетико». На днях французскому футболисту исполнится 30 лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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