Канте может остаться в «Челси»

Полузащитник Н’Голо Канте накануне сыграл в неофициальном матче после восстановления от травмы, занявшего более полугода. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» продолжает переговоры с Канте о новом контракте, они выходят на финальную стадию.

Отмечается, что новый контракт между Н’Голо Канте и «Челси» может быть рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон, которую мог бы активировать клуб в одностороннем порядке.

Ранее в прессе появилась информация о том, что переманить Н’Голо Канте хочет мадридский «Атлетико». На днях французскому футболисту исполнится 30 лет.