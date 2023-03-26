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Рангник рассказал, как изменился Забитцер в «Манчестер Юнайтед»

26 Марта 2023 • 15:52 Комментировать

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник поведал о том, как изменился полузащитник Марсель Забитцер во время выступлений за «Манчестер Юнайтед».

«Против Азербайджана Марсель показал отличную игру. Иначе просто не скажешь. Это игрок высокого уровня. Смена клуба положительно отразилась на нем. Забитцер раскрылся и расцвел на «Олд Траффорд». У него появилось больше уверенности, чем когда он был в «Баварии», - передает слова специалиста Mahchester Evening News.

29-летний австриец перешел в «Манчестер Юнайтед» зимой. Полузащитник заключил арендный договор до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Марсель Забитцер
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