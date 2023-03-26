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«Манчестер Юнайтед» может купить форварда за 120 млн евро

26 Марта 2023 • 15:50 Комментировать

Одна главных задач «Манчестер Юнайтед» на трансферное лето заключается в покупке нападающего. Как сообщает портал Goal со ссылкой на португальское издание Record, «красные дьяволы» могут подписать Гонсалу Рамуша из «Бенфики».

Отмечается, что в действующем контракте Рамуша, рассчитанном до средины 2026 года, прописана опция выкупа за 120 миллионов евро. Это достаточно серьёзная сумма для 21-летнего игрока, ещё не ставшего звездой, поэтому «Юнайтед» наверняка будет стараться договориться о выкупе за меньшие деньги.

В 36 матчах сезона 2022/2023 Гонсалу Рамуш забил 24 гола и отдал 10 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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