«Манчестер Сити» предложит фантастический контракт Холанну

Руководство «Манчестер Сити» хочет удержать норвежского нападающего Эрлинга Холанна путем увеличения заработной платы. Об этом рапортуют журналисты The Sun.

«Горожане» собираются сделать 22-летнего скандинава самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги. Холанну будет предложен контракт до 2028 года с заработной платой в размере 570 тысяч евро в неделю. Такой ход будет сделан, чтобы не допустить переход игрока в мадридский «Реал».

В текущем сезоне Эрлинг принял участие в 37 поединках за «Манчестер Сити» и отметился 42 забитыми мячами.

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