«Боруссия» хочет подписать игрока «Манчестер Сити»

Защитник Ши Чарльз, правами на которого владеет «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

19-летний североирландский футболист выступает за молодежную команду «горожан». Он принял участие в 20 поединках. Он уже получил дебютный вызов в ряды национальной сборной своей страны.

«Боруссия» в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии набрала 53 балла после 25 туров. Дортмундский коллектив опережает идущую второй мюнхенскую «Баварию» на одно очко.