Руни сравнил Кейна с Роналду и Левандовски

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни провел сравнение между Гарри Кейном, Робертом Левандовски и Криштиану Роналду.

«Кейн может быть как Левандовски. Роберт по-прежнему является голевой машиной в своем возрасте. У Гарри есть все, чтобы повторить его показатели. Он вполне способен забить 70 голов за сборную Англии. Я видел только одного такого игрока ранее – это Криштиану Роналду. Они одержимы голами. А это важно для достижения успеха», - передает слова Руни Tribal Football.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кейн провел 28 поединков, отметившись 21 забитым мячом и двумя голевыми передачами.