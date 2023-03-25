​Джеррард подразнил фанатов «Селтика»

В субботу на «Энфилде» проходил товарищеский матч между легендами «Ливерпуля» и «Селтика». Незадолго до перерыва гол забил экс-капитан английской команды Стивен Джеррард. Реализовав пенальти, Джеррард направился демонстративно праздновать взятие ворот рядом с трибуной с фанатами «Селтика». На видео видно, как некоторые поклонники шотландской команды бросают в сторону легенды «Ливерпуля» стаканы и демонстрируют неприличные жесты.

Отметим, что Стивен Джеррард как тренер в 2021 году привёл «Рейнджерс» к первому за 10 лет чемпионскому титулу в Шотландии. «Рейнджерс» и «Селтик» являются непримиримыми соперниками.