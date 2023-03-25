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​Вегхорст признаёт, что получает много времени из-за травм Марсьяля

25 Марта 2023 • 18:24 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» арендовал нападающего Ваута Вегхорста. 30-летний нидерландец высказался о своей ситуации в команде.

«Тен Хаг просто сказал мне, что ему нужен нападающий, который смог бы вписаться в его манеру игры. Конечно, он не рисковал такую картину, которая имеется сейчас. Его основным нападающим был Марсьяль, но он склонен к травмам. Тренер хочет, чтобы на каждой позиции у него было по два игрока», - сказал Вегхорст Mirror.

Ваут Вегхорст провёл за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Ваут Вегхорст
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