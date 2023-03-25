​Вегхорст признаёт, что получает много времени из-за травм Марсьяля

В зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» арендовал нападающего Ваута Вегхорста. 30-летний нидерландец высказался о своей ситуации в команде.

«Тен Хаг просто сказал мне, что ему нужен нападающий, который смог бы вписаться в его манеру игры. Конечно, он не рисковал такую картину, которая имеется сейчас. Его основным нападающим был Марсьяль, но он склонен к травмам. Тренер хочет, чтобы на каждой позиции у него было по два игрока», - сказал Вегхорст Mirror.

Ваут Вегхорст провёл за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса на партнёров.