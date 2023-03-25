​Рэшфорда заметили в Нью-Йорке

Нападающий Маркус Рэшфорд не отправился в расположение сборной Англии из-за повреждения. Многие ожидали, что футболист будет восстанавливаться в Манчестере, однако его заметили в Нью-Йорке. Рэшфорд отправился в США вместе со своей второй половинкой.

В сезоне 2022/2023 Маркус Рэшфорд показывает себя хорошо. В 44 матчах за «Манчестер Юнайтед» нападающий записал на свой счёт 27 голов и 9 результативных передач на партнёров. Действующий контракт Рэшфорда с «красными дьяволами» рассчитан до средины 2024 года.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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