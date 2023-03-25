​«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» ищет нового футболиста в центр обороны. Как сообщает Football Transfers со ссылкой на журналиста Стива Кея, лондонский клуб обратил внимание на Эмерика Лапорта из «Манчестер Сити».

Отмечается, что если подписать Лапорта не получится, то «Тоттенхэм» переключится на Марка Гехи из «Кристал Пэлас» или Пау Торреса из «Вильярреала».

Эмерику Лапорту в конце весны исполнится 29 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают защитника в 30 миллионов евро.

Действующий контракт связывает Эмерика Лапорта с «Манчестер Сити» до средины 2025 года.