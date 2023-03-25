​Стало известно, где может продолжить карьеру Льорис

В последние недели в прессе появляется много информации о том, что «Тоттенхэм» активно ищет вратаря, который заменит Уго Льориса в долгосрочной перспективе. Как сообщает Football Insider, Льорис может покинуть лондонский клуб уже ближайшим летом. «Шпоры» будут готовы продать Уго за небольшие деньги за год до истечения его действующего трудового соглашения.

Отмечается, что Уго Льорис может продолжить карьеру в родной Франции. Так, интерес к 36-летнему голкиперу проявляют несколько клубов Лиги 1.

За «Тоттенхэм» Уго Льорис выступает с конца лета 2012 года после трансфера из «Лиона». С тех пор вратарь провёл 443 матча, в которых пропустил 498 голов.