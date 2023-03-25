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​Раскрыта новая трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

25 Марта 2023 • 15:52 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» строит планы по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercatoweb, в сфере интересов гранда Премьер-лиги находится полузащитник Давиде Фраттези из «Сассуоло».

Отмечается, что войти в сделку по переезду Давиде Фраттези на «Олд Траффорд» может Амад Диалло.

Давиде Фраттези всю свою карьеру проводит в родной Италии. За «Сассуоло» полузащитник провёл 67 официальных матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 голевых паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Давиде Фраттези в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сассуоло Давиде Фраттези трансферы футбола - лето 2023
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