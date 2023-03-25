​Капелло: «Холанн – зверь»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, который в своё время работал со сборной России, высказался об Эрлинге Холанне. В сезоне 2022/2023 норвежский нападающий забил уже 42 гола в 37 матчах «Манчестер Сити».

«Холанн – зверь. Он сильный, большой и умный. Он техничен, у него столько силы, столько скорости. Кажется, что ему везёт с голами, но это не везение. Он никогда не останавливается, он всегда двигается. Когда к нему приходит мяч, он быстро бьёт, он хорошо координирует свои действия.

Это уже топ-футболист, но в ближайшие годы он станет ещё сильнее», - сказал Капелло, чьи слова приводит Marca.