«Манчестер Юнайтед» может перехватить нападающего у «Реала»

Ганский нападающий Мохамед Кудус, права на которого принадлежат амстердамскому «Аяксу», может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Как информируют журналисты Todofichajes, 22-летний форвард по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Манкунианский топ-клуб предпримет попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно. Рыночная цена Кудуса, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Аяксом» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов нападающий сыграл 25 поединков, отметившись 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.