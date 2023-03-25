Ибрагимович - о Конте: «Иногда приходится платить за то, что остаёшься собой»

Форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался в поддержку главного тренера лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте, которого собираются отправить в отставку.

«Каждый тренер работает по-своему. Я считаю, что нужно оставаться собой, но иногда за это приходится платить. Зачастую люди не хотят слышать многие вещи», - передает слова шведского нападающего Sky Sports.

Ранее Конте дал интервью, в котором раскритиковал футболистов «Тоттенхэма» и руководство клуба.

После 28 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 49 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.