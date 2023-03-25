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Назван тренер, который может заменить Конте в «Тоттенхэме»

25 Марта 2023 • 13:01 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» подыскивает нового главного тренера, который заменить итальянца Антонио Конте. Согласно информации The Times, в поле зрения руководства английского клуба попал наставник роттердамского «Фейеноорда» Арно Слот.

Стоит отметить, что помимо Слота лондонцы рассматривают кандидатуру бывшего рулевого мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

«Фейеноорд» под руководством Слота пробился в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Ромой». В чемпионате Нидерландов роттердамский коллектив занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Аякс» на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фейеноорд
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