Назван тренер, который может заменить Конте в «Тоттенхэме»

Лондонский «Тоттенхэм» подыскивает нового главного тренера, который заменить итальянца Антонио Конте. Согласно информации The Times, в поле зрения руководства английского клуба попал наставник роттердамского «Фейеноорда» Арно Слот.
Стоит отметить, что помимо Слота лондонцы рассматривают кандидатуру бывшего рулевого мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсманна.
«Фейеноорд» под руководством Слота пробился в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Ромой». В чемпионате Нидерландов роттердамский коллектив занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Аякс» на шесть баллов.
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