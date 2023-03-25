«Челси» готовится летом купить чемпиона мира

Полузащитник сборной Аргентины и «Брайтона» Алексис Макаллистер по-прежнему находится в трансферном шорт-листе лондонского «Челси». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно данным источника, руководство «пенсионеров» готовится сделать предложение по трансферу 24-летнего игрока по завершении нынешнего сезона. Срок действующего контракта аргентинца с «чайками» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость Алексиса оценивается в 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Макаллистер провел 22 поединка, отметившись семью забитыми мячами и одной голевой передачей.