Каземиро высказался о расизме в адрес Винисиуса

Бывший хавбек мадридского «Реала» Каземиро, ныне выступающий за «Манчестер Юнайтед», высказался о фанатах, которые оскорбляют его соотечественника Винисиуса Жуниора.

«Это все очень серьезно. Об этом уже много говорилось, но люди продолжают делать это. Виновных нужно серьезно наказать. Прошу Ла Лигу применить меры, потому что это негативно влияет на Жуниора и на футбол в целом», - передает слова полузащитника «красных дьяволов» Cope.

По ходу нынешнего сезона Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков клубов чемпионата Испании.

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий провел 25 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.