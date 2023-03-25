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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каземиро высказался о расизме в адрес Винисиуса

25 Марта 2023 • 12:30 Комментировать

Бывший хавбек мадридского «Реала» Каземиро, ныне выступающий за «Манчестер Юнайтед», высказался о фанатах, которые оскорбляют его соотечественника Винисиуса Жуниора.

«Это все очень серьезно. Об этом уже много говорилось, но люди продолжают делать это. Виновных нужно серьезно наказать. Прошу Ла Лигу применить меры, потому что это негативно влияет на Жуниора и на футбол в целом», - передает слова полузащитника «красных дьяволов» Cope.

По ходу нынешнего сезона Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков клубов чемпионата Испании.

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий провел 25 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Винисиус Жуниор
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