«Арсенал» решил продать семерых футболистов

Лондонский «Арсенал» собирается расстаться с семью футболистами по завершении нынешнего сезона. Согласно информации британских СМИ, в список «на выход» попали следующие игроки: Николя Пепе, Алекс Рунарссон, Пабло Мари, Седрик Соареш, Нуно Тавареш, Альберт Локонга и Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

В последнем матче Английской премьер-лиги «канониры» отпраздновали разгромную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 4:1. После 28 туров подопечные Микеля Артеты набрали 69 баллов и лидируют в турнирной таблице. Лондонцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на восемь очков.