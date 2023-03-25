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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» может купить суперфорварда Тухелю

25 Марта 2023 • 11:37 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» может усилиться топ-нападающим в летнее трансферное окно. По информации журналиста Кристиана Фалька, немецкий гранд предпримет попытку подписать нападающего сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Источник отмечает, что с приходом в «Баварию» Томаса Тухеля шансы мюнхенцев подписать 29-летнего голеадора повысились. Сделка может быть оформлена по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Кейн провел 28 поединков, в которых отметился 21 забитым мячом (три – с пенальти) и двумя голевыми передачами. Контракт форварда со «шпорами» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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