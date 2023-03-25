«Ливерпуль» нашёл усиление в Нидерландах

Полузащитник Ибрагим Сангаре, правами на которого владеет нидерландский ПСВ, пользуется спросом в Английской премьер-лиге. Согласно информации 90min, в трансфере игрока заинтересован «Ливерпуль».

Главными конкурентами мерсисайдцев в споре за Сангаре считается французский «ПСЖ». Чемпион Лиги 1 запланировал подписание Ибрагима на летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Эредивизии 25-летний ивуариец принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

Контракт Ибрагима с ПСВ рассчитан до лета 2027 года. Трансферный ценник футболиста составляет 35 миллионов евро.