«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Марсьялю

Форвард Мусса Дембеле, который принял решение покинуть «Лион» по завершении нынешнего сезона, может перебраться в Английскую премьер-лигу. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

По данным источника, в подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают Дембеле в качестве замены Антони Марсьялю. Манкунианцы могут подписать Муссу бесплатно, поскольку его контракт с «ткачами» истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний нападающий принял участие в 21 поединке, отметившись тремя забитыми мячами.