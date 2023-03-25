Названы два нападающих, которые могут перейти в «Барселону»

Каталонская «Барселона» подыскивает еще одного форварда, который будет помогать польскому нападающему команды Роберту Левандовски. По сообщениям Fichajes, в поле зрения «сине-гранатовых» находятся два атакующих футболиста. Речь идет о Роберто Фирмино из «Ливерпуля» и Гонсалу Рамуше, выступающем за «Бенфику».

Стоит отметить, что трансфер бразильца будет бесплатным, поскольку его контракт с «красными» истекает грядущим летом. Что касается Рамуша, то его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

По итогам 26 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.