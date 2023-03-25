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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может купить нападающего «Зальцбурга»

25 Марта 2023 • 09:15 Комментировать

Форвард австрийского «РБ Зальцбурга» Беньямин Шешко имеет вариант продолжения карьеры в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги. Согласно информации журналистов Fichajes, интерес к игроку проявляет лондонский «Челси».

Сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро. 19-летний словенский нападающий связан трудовыми обязательствами с австрийским клубом до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Беньямин провел 21 поединок, отметившись десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Челси» в настоящий момент занимает десятое место в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Беньямин Шешко трансферы футбола - лето 2023
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