«Челси» может купить нападающего «Зальцбурга»

Форвард австрийского «РБ Зальцбурга» Беньямин Шешко имеет вариант продолжения карьеры в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги. Согласно информации журналистов Fichajes, интерес к игроку проявляет лондонский «Челси».
Сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро. 19-летний словенский нападающий связан трудовыми обязательствами с австрийским клубом до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Беньямин провел 21 поединок, отметившись десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
«Челси» в настоящий момент занимает десятое место в АПЛ.
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