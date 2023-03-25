Игрок «ПСЖ» может усилить «Ливерпуль»

Португальский полузащитник Ренату Саншеш, правами на которого владеет французский «ПСЖ», может оказаться в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах портала 90min.

По данным источника, в подписании хавбека заинтересован «Ливерпуль», подыскивающий усиление в среднюю линию команды. Уход Саншеша весьма вероятен, поскольку он не смог закрепиться в основном составе парижского коллектива.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 25-летний полузащитник провел 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Срок трудового соглашения Ренату с парижским грандом истекает летом 2027 года.