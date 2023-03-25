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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» хочет усилиться вингером «Милана»

25 Марта 2023 • 08:53 Комментировать

Атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно информации Caught Offside, заинтересованность в услугах футболиста проявляет лондонский «Арсенал».

Напомним, что за «россонери» Браим выступает на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит мадридскому «Реалу». «Сливочные» планируют заключить с ним новый трудовой договор.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Браим принял участие в 23 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас
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