«Арсенал» хочет усилиться вингером «Милана»

Атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно информации Caught Offside, заинтересованность в услугах футболиста проявляет лондонский «Арсенал».

Напомним, что за «россонери» Браим выступает на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит мадридскому «Реалу». «Сливочные» планируют заключить с ним новый трудовой договор.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Браим принял участие в 23 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.